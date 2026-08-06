Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Milli Savunma Bakanlığında görüştüğü belirtildi.