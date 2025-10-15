  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Takip Et

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin görüntüler de yer aldı.

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nadir toprak element sahasını biz işleteceğiz
ÖZGÜR ÖZEL'E YANIT VERDİ
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışına hazır' iddiası: Alman bakan Türkiye'ye geliyor
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışına hazır' iddiası: Alman bakan Türkiye'ye geliyor
İstanbul, Gazze ile kardeş şehir oluyor, İBB'de kabul edildi
İstanbul, Gazze ile kardeş şehir oluyor, İBB'de kabul edildi
Mecliste sürpriz görüşme: AK Parti kurmayları DEM heyeti ile görüştü
Mecliste sürpriz görüşme: AK Parti kurmayları DEM heyeti ile görüştü
MHP’nin ÖTV oranını yüzde 50'den 4'e düşürecek teklifi Meclis’e sunuldu!
MHP’nin ÖTV oranını yüzde 50'den 4'e düşürecek teklifi Meclis’e sunuldu!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Melih Gökçek hakkında suç duyurusu
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Melih Gökçek hakkında suç duyurusu