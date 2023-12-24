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Milli Savunma Bakanı Güler, yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanı Güler, yaralı askerleri ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Bakan Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törene katıldığı belirtildi.

Törenin ardından Bakan Güler ve beraberindekilerin Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan askerleri Şırnak'ta tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettiği bildirilen paylaşımda, yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Güler'in Mehmetçiklerle yakından ilgilenerek acil şifalar dilediği kaydedildi.

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