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Milli Savunma Bakanı Güler’den Suriye açıklaması: Operasyonlar sürüyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Güler, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonların sürdüğünü belirtti.

Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanı Güler’den Suriye açıklaması: Operasyonlar sürüyor
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatlara ilişkin, "Her şey devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Güler, bir basın mensubunun Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili sorusuna, "Disiplin Kurulu'na çıkıyorlar, oradaki insanlar inceliyorlar. Siz her çizilene, yazılana inanıyor musunuz?" cevabını verdi.

"Dün kaç tane hava harekatı yapıldığını biliyor musunuz?"

Bir basın mensubunun Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatlara ilişkin sorusu üzerine Bakan Güler, "Her gün gelişmeleri takip ediyor musunuz? Dün mesela kaç tane hava harekatı yapıldığını biliyor musunuz? Zaten her şey devam ediyor" dedi.

Bakan Güler, disiplin süreci yürütülen teğmenler hakkında sahte tutanak tutulduğu iddiasına ilişkin, "Bir disiplin kuruluna çıkıyorlar. Oradaki insanlar her şeyi inceliyor. Her yazılana, çizilene inanıyor musunuz? Söyleyeceklerimizin hepsini söyledik" dedi.

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