Milli Savunma Bakanı Güler'den teğmenler açıklaması: İhraç sebeplerini paylaştı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bütçe görüşmeleri sırasında, 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatan teğmenlerin ihracıyla ilgili yöneltilen eleştiriler üzerine açıklama yaptı. Bakan Güler, teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı nedeniyle ihraç edilmediğini ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülmeye devam ediyor. Bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li bazı milletvekillerinin 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatan teğmenler hakkında açılan soruşturma sonrası ordudan ihraç edilen öğrencilere ilişkin eleştirilerine Bakan Güler cevap verdi. Teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı ve kılıç çektiği için orduyla ilişkilerinin kesilmediğini söyleyen Güler, "Bu tören bittiği anda tüm aileler kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girmiş durumda. Bu vaziyette iken birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, ‘Aileler lütfen tören alanını terk edin' diyor. Böyle bir hakkı var mı?" dedi.