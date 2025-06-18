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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi İran sınırına gitti

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile birlikte İran sınırındaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Van’a gitti.

Haber Merkezi
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi İran sınırına gitti
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İsrail'in 13 Haziran'da İran'a karşı başlattığı "Yükselen Aslan" harekâtı ve ardından gelen İran misillemeleri altıncı gününde sürerken, Türkiye krize karşı hem diplomatik hem de askeri düzeyde tedbirlerini artırıyor.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile birlikte, İran sınırında görev yapan askeri birlikleri denetlemek ve incelemelerde bulunmak üzere Van’a gitti.

Çatışmalarda 6'ncı güne girildi

İran ile İsrail arasında, karşılıklı saldırılar sürüyor. Çatışmalarda 6'ncı güne girildi. İran gece saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik saldırı başlattı. İran Kızılay Başkanı Mücteba Halidi, İsrail'in 21 eyalete saldırı düzenlediğini yaklaşık 1000 kişinin geçici olarak barınma merkezlerine alındığını belirtti.

İran'da sivil kaybı 224

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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