Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den F-16 açıklaması: ABD'ye sert tepki

13-14 Haziran'da Brüksel’deki NATO Karargahı'nda düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, F-16 savaş uçağı tedariki konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, ABD’den F-16 tedarik sürecinin olumlu ilerlediğini ancak Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye süregelen desteğinin müttefiklik dayanışmasına aykırılık teşkil etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda NATO-Ukrayna Temas Grubu toplantısına da katıldığını belirten Güler, "Toplantılarda hem ülkemizin değişik konulardaki görüşlerini ifade ettik hem de mevkidaşlarımızla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Genel olarak çok faydalı ve verimli geçtiğini değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

"NATO'ya katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz"

"NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip güçlü ve güvenilir bir üyesi olarak dayanışmanın, caydırıcılığın odak noktası olduğu anlayışıyla NATO'ya katkılarımızı sürdürdüğümüzü hatırlattık." diyen Güler, Türkiye'nin İttifak bünyesinde yürütülen çalışmaları yakından izlediğini, NATO’daki sorumlulukları yerine getirmeyi sürdürerek NATO'ya ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine kayda değer ve önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğini dile getirdiğini söyledi.

F-16 tedarik süreci ve ABD açıklaması

Milli Savunma Bakanı Güler, "F-16 tedariki konusu olumlu yönde ilerlerken ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek de sürüyor. Son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin geldiği noktayı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna verdiği cevapta şunları ifade etti:

"Türkiye-ABD ilişkileri, uzun ve sağlam bir geçmişe dayanmaktadır. İki NATO müttefiki olarak ortak değerleri ve çıkarları paylaşıyoruz. F-16 tedarik süreci öngörülen takvime göre ilerliyor. Son uçağın teslimine kadar bu önemli projenin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını ve bu olumlu havanın ilişkilerimizin diğer alanlarına da yansımasını temenni ediyoruz. Bildiğiniz gibi, yeni NATO stratejik konseptinde de iki ana tehditten biri terörle mücadeledir ancak maalesef, müttefiklik dayanışmasına aykırı bir şekilde, ABD'nin Suriye’de terör örgütü ile süregelen işbirliği, ulusal güvenliğimizi tehdit etmeye devam etmektedir. Terör örgütünün ileri bir tarihe ertelediği sözde seçim hamlesinin hukuksal bir temeli bulunmamaktadır. Sözde seçimler, esasen, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasını da içeren BM'nin 2254 numaralı kararına da aykırıdır."

"Amacımız, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek"

Güler, Türkiye'nin güney sınırlarının hemen ötesinde bir terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Amacımız, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek, sınır güvenliğimizi sağlamak ve Suriye halkının huzur ve güvenliğine katkıda bulunmaktır. Bizim ABD'den beklentimiz, 2019 yılındaki taahhütlerini yerine getirmesi ve PKK/YPG'ye verilen tüm desteği kesmesidir. ABD'li muhataplarımıza DEAŞ'la mücadele kapsamında ihtiyacı olan desteği vermeye hazır olduğumuzu her platformda ve her seviyede iletiyoruz. Biz, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye, bölgemizde ve dünyada barışa, işbirliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu aşamada ABD ile ikili ilişkilerimizde önümüze bakmak ve olumlu bir gündeme odaklanmak istiyoruz."