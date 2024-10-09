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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Bölgesinde teröristlerin taciz ateşinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit oldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Alan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

 

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