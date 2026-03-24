Milli Savunma Bakanlığı: Ağrı'da gerçekleşen askeri araç kazasında bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde 24 Mart’ta meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın şehit olduğunu açıkladı
MSB'nin sosyal medya hesabından Bakan Yaşar Güler imzasıyla paylaşılan taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız askerî araç kazası sonucunda 24 Mart 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.