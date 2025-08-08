Milli Savunma Bakanlığı Cengiz Topel ve Erenköy şehitlerini andı

  1. Ekonomim
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i ve Erenköy şehitlerini andı.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "61 yıl önce şehit verdiğimiz Cumhuriyet Dönemimizin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i ve Kıbrıs Türkü için kahramanca bir direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi. 

