Milli Savunma Bakanlığı Cengiz Topel ve Erenköy şehitlerini andı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i ve Erenköy şehitlerini andı.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "61 yıl önce şehit verdiğimiz Cumhuriyet Dönemimizin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i ve Kıbrıs Türkü için kahramanca bir direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.