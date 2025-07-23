Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit oldu

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akçadağ ilçesinde bir askeri aracın kaza yaptığını belirterek, "Akçadağ ilçemizde 23 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen askeri araç kaza Sonucu P. Ütğm. Tuğrul Özsu şehit olmuş, P. Uzm. Çvş. İbrahim Göz yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı uzman çavuşumuza acil şifalar dilerim." dedi.

Öte yandan, şehit Özsu'nun naaşının Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı'ndaki otopsinin ardından memleketi Edirne'ye gönderileceği öğrenildi.

Bakan Güler'den başsağlığı mesajı

Malatya'da geçirdiği kaza sonucunda şehit olan Özsu için başsağlığı mesajı paylaşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Temmuz 2025 tarihli araç kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.