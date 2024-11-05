Millî Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Millî Savunma Bakanlığı başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
Geçit vermeyeceğiz!
Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Geçit vermeyeceğiz! Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.