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Millî Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Millî Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Geçit vermeyeceğiz!

Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Geçit vermeyeceğiz! Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

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