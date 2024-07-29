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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin açıklaması şu şekilde;

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!"

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