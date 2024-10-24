Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bazı etkinlikler iptal edildi
Milli Savunma Bakanlığı, TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerinin 25-26 Ekim'de Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılması nedeniyle birçok ilde düzenlenecek bando konserlerinin iptal edildiğini duyurdu.
AA
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerimizin 25-26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenleyeceğimiz bando konserleri iptal olmuştur." ifadesi yer aldı.
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