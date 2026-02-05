Milli Savunma Bakanlığı'ndan ihraç edilen teğmen kararı: İstinafa başvurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Teğmen Deniz Demirtaş’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmesine ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararını üst yargıya taşıdı. Bakanlık tarafından yapılan başvuruda, Ankara 21. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararının kaldırılması istendi.

Mahkeme “silahlı kuvvetlerden ayırma cezası”nı oybirliğiyle iptal etmişti

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 tarihli resmi mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları gerekçesiyle TSK’dan ihraç edilen beş teğmenden biri olan Deniz Demirtaş’ın açtığı davada, “Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası”nı oybirliğiyle iptal etmişti.

Mahkeme, Demirtaş’a isnat edilen fiillerin hukuki dayanağının yeterince ortaya konulamadığı sonucuna varmıştı.

5 teğmen hakkında disiplin soruşturması açılmıştı

30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıç çatarak slogan atmasına ilişkin görüntülerin kamuoyuna yansıması sonrası Milli Savunma Bakanlığı tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu eylemin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “disiplin ve itibarını zedelediği” gerekçesiyle beş teğmenin ihraç edilmesine karar vermişti. Bu karar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

MSB, dosyayı üst mahkemeye taşıdı

Ankara 21. İdare Mahkemesi kararında, Teğmen Deniz Demirtaş’a atfedilen “hizmete engel davranışlarda bulunmak” fiilinin somut, açık ve net şekilde ortaya konulamadığı ifade edildi. Bu gerekçeyle, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 16 Ocak 2025 tarihli ve 2025/23 sayılı ihraç kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna varıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, mahkemenin iptal kararına karşı istinaf yoluna başvurarak dosyayı üst mahkemeye taşıdı. Başvuruda, iptal edilen ihraç kararının yeniden geçerli sayılması talep edildi.