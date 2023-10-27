Milli sporcunun ölümüne alkollü sürücü neden olmuş

Kayseri'de otomobilin TIR'a arkadan çarptığı, Wushu Kung Fu dalında Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Buket Kaya'nın (21) hayatını kaybettiği kazada tutuklanan sürücü Ramazan Öner'in ifadesi ortaya çıktı.

Şüpheli, ifadesinde, "Aracı ben kullanıyordum, alkollü olduğum doğrudur. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum" dedi.

22 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. Ramazan Öner yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden K.Ö. yönetimindeki patates yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Wushu Kung Fu dalında Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ramazan Öner ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü K.Ö. de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında TIR şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ramazan Öner tutuklandı. Öner'in nöbetçi mahkemede verdiği ifadeye DHA ulaştı. Öner, kaza sırasında alkollü olduğunu belirterek, "Aracı ben kullanıyordum, alkollü olduğum doğrudur. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok üzgünüm" dedi.