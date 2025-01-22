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Milli yas ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen ve onlarca kişinin ölümüne neden olan yangın felaketi nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi. Milli yas ilanının ardından tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da bayraklar yarıya indirildi.

Haber Merkezi
İHA
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Milli yas ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi
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Bolu Kartalkaya'da önceki gece Grand Kartal Otel'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 1 günlük milli yas ilan edildiği açıklandı.

Milli yas ilanıyla beraber İstanbul'un sembol noktalarında ve kamu binalarındaki bayraklar yarıya indirildi. İstanbul'un simge noktalarından Çamlıca Tepesi'nde bulunan dev Türk bayrağı da yarıya indirildi.

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