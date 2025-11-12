Milli yas ilan edildi mi, edilecek mi? TSK’ya ait C130 uçağı düştü: Son durum ve resmi açıklamalar

Gürcistan’dan Türkiye’ye hareket eden TSK’ya ait C130 kargo uçağının düşmesinin ardından 20 askerimizin enkazı için çalışmalar başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, enkaza saat 17.00 civarında ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kaza kırım ekibinin bölgeye sevk edildiğini, düşüş nedeninin teknik inceleme sonrası netleşeceğini bildirdi. Peki Milli yas ilan edildi mi, edilecek mi? Son durum ve resmi açıklamalar…

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ Mİ?

MSB, kazaya ilişkin detaylı araştırma yürütürken, Milli yas konusunda ise resmi bir açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş için havalanan C130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan hava sahasında düştüğünü duyurdu. Açıklamada, “Gürcistan makamlarıyla koordineli arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Uçakta görevli personel ve mürettebat olmak üzere toplam 20 askerimiz bulunmaktaydı.” denildi.

BAKAN YERLİKAYA’NIN AÇIKLAMALARI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede uçağın enkazına saat 17.00 civarında ulaşıldığını belirtti. Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile sürekli temas halinde olduklarını, arama kurtarma faaliyetlerinin koordineli biçimde sürdüğünü ifade ederek şehitler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Kamuoyunda merak edilen “milli yas” konusunda, 12 Kasım 2025 itibarıyla resmi makamlardan herhangi bir ilan yok. Olayın gelişimine göre devletin ilerleyen saatlerde karar açıklaması bekleniyor.