Milli yas ilan edildi mi? Gürcistan'da düşen uçağın ardından milli yas ilan edilecek mi?

Azerbaycan Zafer Günü etkinliklerine destek olmak adına bölgede yer alan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan hava sahasında radardan kaybolduktan kısa süre sonra düştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçağın enkazına saat 17.00’de ulaşıldığını ve 20 askeri personelin şehit olduğunu açıkladı. Kazabıb sonrasında Türkiye’de milli yas ilan edilip edilmeyeceği sorusu gündeme gelirken, uzmanlar ulusal yasın hangi durumlarda ilan edilebileceğini ve ne anlama geldiğini değerlendirdi.

Milli yas ilan edildi mi?

Ulusal ya da diğer adıyla millî yas, bir ülkede yaşanan büyük bir kayıp veya trajik olayın ardından toplumsal üzüntüyü ve saygıyı göstermek amacıyla ilan edilir. Gürcistan’da düşen ve Milli Savunma Bakanlığı’na ait olduğu açıklanan askeri kargo uçağında 20 personelin şehit olmasının ardından gözler olası millî yas kararına çevrilse de, şu ana kadar resmi bir ilan yapılmadı.

Milli yas ilan edilirse ne olur?

Millî yas ilan edildiğinde, ülkedeki resmi ve toplumsal yaşamda çeşitli düzenlemelere gidilir. Kamu kurumlarının etkinlikleri ertelenir, bayraklar yarıya indirilir ve saygı duruşları gerçekleştirilir. Ayrıca, televizyonlardaki eğlence programları ile konser, festival ve spor karşılaşmaları iptal edilir. Resmî törenler sadeleştirilir ya da tamamen kaldırılırken, kamusal kutlamalara da kısıtlamalar getirilebilir.