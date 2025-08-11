Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: 'Hizmet bedeli' geri alınabilecek

Tunceli’de araç muayenesi yaptıran M.T., ödemeyi kredi kartıyla tek çekim olarak gerçekleştirdi.

Vatandaştan muayene ücretine ek olarak 127,62 TL tutarında ödeme kuruluşu hizmet bedeli kesildi. Bu ücretin iadesi için tüketici hakem heyetine başvuran M.T.’nin talebi, Tunceli İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı tarafından reddedildi.

Durum üzerine M.T., avukatı aracılığıyla Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Tunceli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı kararının kaldırılması istemiyle dava açtı.

Hizmet bedeli için iade kararı

Tüketici Mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, hakem heyeti kararını kaldırarak tüketiciden hizmet bedeli olarak alınan 127,62 TL'nin davacıya verilmesine karar verdi.

Mahkeme kararında, "Bilindiği üzere 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kerdi Kartları Kanununun 17. maddesi gereğince üye iş yerlerinin kart hamilinden kartın kullanımından dolayı komisyon veya benzeri bir isim adı altında ilave bir ödeme elde edemeyeceğini dikkate alınan mahkememizce davanın kabulü ile Tunceli İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının kararının iptaline, tüketiciden ödeme kuruluşu hizmet bedeli olarak alınan 127,62 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine" şeklinde hüküm kurdu.

Karar, milyonlarca araç sahibi için emsal teşkil ederken davanın avukatı da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ödeme yapanlar mahkemelere başvurabilir

Araç muayenesinde aracı kurum tarafından tahsil edilen komisyonun hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle tüketici hakem heyetine başvurduklarını dile getiren avukat Haydar Doğan, "Hakem heyetince verilen red kararı sonrası açtığımız dava lehimize sonuçlanmış ve komisyonun tarafımıza iadesine karar verilmiştir" dedi.

Kararın emsal nitelikte olduğuna vurgun yapan Doğan, "Benzer şekilde haksız yere komisyon ödeyen tüm vatandaşlarımız için önemli bir hukuki dayanak teşkil etmektedir. Vatandaşlarımız, ödedikleri haksız komisyonların iadesi için tüketici hakem heyetlerine, taleplerinin olumsuz değerlendirilmesi durumda ise ilgili mahkemelere başvurabilirler" ifadelerini kullandı.