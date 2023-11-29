Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 5 bin lira ikramiye önergesi kanun teklifine eklendi

Canan SAKARYA

ANKARA - Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin önerge Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan torba teklife eklendi.

4 milyon 689 bin çalışmayan emekliye 5 bin liralık ikramiye ödenecek. TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen 80 maddelik torba kanun teklifine verilen önergeyle kapsam dışında kalan çalışan emekliler de dahil edildi. Böylece 4 milyon 689 bini bulan çiftçi, Bağ-Kur’lu esnaf ve çalışan emekliler de 5 bin liralık ikramiyeyi alabilecekler. Düzenlemenin eklendiği kanun teklifinin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Yasal düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından bu kapsama giren emeklilerin ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.