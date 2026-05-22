Milyonlarca hesap Kemal Kılıçdaroğlu'nu takibi bıraktı
CHP kurultay davasında verilen 'mutlak butlan' kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun X hesabından 2 milyona yakın kişi takipten çıktı.
CHP kurultay davasında verilen “mutlak butlan” kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yoğun tepkinin hedefi oldu.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul edeceğini belirtmesi, partililer ve seçmenler arasında tartışma yarattı.
Sözcü’nün haberine göre, mutlak butlan tartışmaları öncesinde X hesabında 11 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Kılıçdaroğlu’nun takipçi sayısında hızlı bir düşüş yaşandı. Dün akşam saatlerinde açıklanan kararın ardından 600 binden fazla kullanıcı Kılıçdaroğlu’nu takipten çıktı.
2 milyona yaklaştı
Haberde, Kılıçdaroğlu’nun son bir yıldaki toplam takipçi kaybının ise 2 milyona yaklaştığı belirtildi. Sosyal medyadaki takipçi kaybı, mahkeme kararının ardından CHP tabanında oluşan tepkinin dijital yansıması olarak yorumlandı.