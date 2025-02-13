Minecan hemşire domuz gribinden hayatını kaybetmişti: Valilik inceleme başlattı

Önceki gün vefat eden Minecan hemşireye Allah’tan rahmet, ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı dileyen Amasya Valisi Önder Bakan, "Bu konuyla ilgili inceleme talimatı vereceğiz. Konuyla ilgili bir vali yardımcımızı görevlendireceğiz. İnşallah farklı bir şey de çıkmaz" dedi.

32 yaşında hayata gözlerini yuman Tek, 6 Şubat’ta gribal enfeksiyon şüphesiyle 4 yıldır çalıştığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müracaat etti. Gribal enfeksiyonla ilgili müdahale yapıldıktan sonra evine gitti.

Ertesi günü görev yaptığı koroner yoğun bakım servisindeki nöbetine gelen Minecan hemşirenin kendisini iyi hissetmemesi üzerine tedavisine yeniden başlandığını hatırlatıp durumunun kötüleştiğine işaret eden Vali Önder Bakan, "Maalesef gribal enfeksiyonlarda bu tür komplikasyonlar gelişebiliyor. Gribal enfeksiyona sebep olan virüsün kalp zarıyla buluşması sonucu kalbin pompalamada büyümeme haliyle ortaya çıkan bir durum. Bu konuyla ilgili inceleme talimatı vereceğiz. Konuyla ilgili bir vali yardımcımızı görevlendireceğiz. İnşallah farklı bir şey de çıkmaz" diye konuştu.

Bir hemşire daha tedavi altında

Habercilerin aynı hastanede başka bir hemşirenin daha benzer bir şekilde tedavi gördüğü sorusunu cevaplayan Bakan, "Bir hemşiremizin daha gribal enfeksiyondan dolayı tedavisi hastanede yapılıyor. Ama herhangi bir tedavisi an itibariyle yok" şeklinde konuştu.

Mesai arkadaşları tarafından memleketi Iğdır’a gönderilen Minecan Tek, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.