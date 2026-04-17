Youtube'daki 'Minecraft Parodileri' hesabına soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son günlerde okullara, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik yaşanan silahlı saldırıların ardından 7.5 milyon abonesi bulunan "Minecraft Parodileri" adlı kanal hakkında re’sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Ülkemizde son günlerde yaşanan okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik menfur silahlı saldırılar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, özellikle okul çağındaki çocukları diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemleri gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren ve bu eylemleri tasvip eden görüntü ile söz ve beyanlara yer verildiği tespit edilen ve Youtube isimli sosyal medya platformunda abone sayısı 7,5 milyonu aşan 'Minecraft Parodileri' rumuzlu/isimli hesap hakkında TCK'nun 214. Maddesinde düzenlenen Suç İşlemeye Alenen Tahrik ve TCK'nun 215. Maddesinde düzenlenen Suçu ve Suçluyu Övme suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Soruşturma kapsamında, savcılığın söz konusu hesaba erişimin engellenmesine dair karar verilmesi hususundaki talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ilgili sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildi.