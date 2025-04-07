Minguzzi ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta Kadıköy'deki salı pazarında bıçaklanmış, 9 Şubat'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İlk duruşma 10 Nisan'da

Cinayetle ilgili tutuklanan iki çocuk şüpheli hakkında 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İlk duruşma ise 10 Nisan Perşembe günü görülecek.

Duruşma öncesi "tehdit" iddiası

Duruşma öncesi aile, failin arkadaşları tarafından tehdit edildikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Habertürk'ün haberine göre Avukat Rezan Epözdemir tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, “Açık kaynak araştırmamızda faillerin arkadaşları olduğunu anladığımız kişiler sosyal medya üzerinden müvekkilleri tehdit etmekte ve duruşmaya katıldıkları takdirde kendilerine bir zarar verileceğini ifade ederek duruşmaya katılmalarını engellemek istemektedirler” denildi.

Dilekçede, söz konusu tehdit içerikli paylaşımlara da yer verildi. Şüpheliler hakkında “tehdit”, “hakaret” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlamasıyla iddianame hazırlanması ve dava açılması talep edildi.