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Minguzzi ailesinin avukatını tehdit eden ve serbest bırakılan zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'e yönelik tehditte yeni bir gelişme yaşandı. Serbest bırakılan zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi
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Minguzzi ailesinin avukatını tehdit eden ve serbest bırakılan zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Matia Ahmet Minguzzi ailesinin avukat Rezan Epözdemir'i tehdit eden ve serbest bırakılan zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Epözdemir sosyal medya hesabından "Bizi tehdit eden ve serbest bırakılan fail hakkında tutuklamaya esas yakalama kararı çıkarılmıştır. Keşke bizim açıklamamıza ve sosyal medyadaki tepkilere ve fikri takibe gerek olmaksızın zamanında tam ve gereği gibi reaksiyon gösterilebilseydi" açıklamasını yaptı.

Epözdemir daha önce de tehdit edildiğini ve kendisine gelen mesajları açıklamış, son Minguzzi davasında da "Gerçekten yazıklar olsun. Siz insanlıktan nasibini almamışsınız. Müvekkilerim de biz de sizden korkmuyoruz. Faillerin hak ettiği cezayı alması için sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek" sözleriyle isyan etmişti.

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