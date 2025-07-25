Minguzzi cinayeti soruşturmasında kritik gelişme: Bir şüpheli gözaltına alındı

Kadıköy’deki bit pazarında hayatını kaybeden Matia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit mesajları attığı tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ne olmuştu?

İstanbul'da, arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi (15), ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti. Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.