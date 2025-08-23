Minguzzi davasında yeni gelişme: Sedat Peker'in avukatı üstlenecek
Avukatları Rezan Epözdemir’in tutuklanmasının sonrasında, Ahmet Minguzzi davasında avukatlık görevini Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın'ın üstlendiği öğrenildi.
Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin avukatı Rezan Epözdemir, “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla 14 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Minguzzi Bu gelişmenin ardından dava sürecinde yeni bir adım atıldı.
"Geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla"
İddialara göre, Sedat Peker, Mattia Ahmet Minguzzi’nin yaşamını yitirmesinin ardından, ailesiyle avukatı Ersan Barkın aracılığıyla iletişime geçti ve süreç boyunca destek olacağını bildirdi.
Sosyal medyada yapılan açıklamaya göre, Minguzzi ailesinin yeni avukatı Ersan Barkın oldu.
Avukat Barkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güzeller güzeli evladımız Mattia Ahmet’in nezdinde geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla…” ifadelerini kullandı.