Miraç Kandili 2024 ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Miraç Kandili'nde ne olmuştur?

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin eda edileceği güne kısa bir süre kaldı. Peki, Miraç Kandili ne zaman? İşte detaylar...

Müslümanlar için kutsal sayılan bu gece ibadet, dua, zikir ve tefekkürle geçiriliyor. Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

2024 yılı kandil takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu. Takvime göre Miraç Kandili, bu yıl 6 Şubat Salı günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.