  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mirastan sorun çıkabilir: Öğrendikten sonra 3 ay içinde harekete geçin
Takip Et

Mirastan sorun çıkabilir: Öğrendikten sonra 3 ay içinde harekete geçin

Avukat Tevfik İmamoğlu, "Mirası reddeden mirasçı, hiç mirasçı olmamış gibi kabul ediliyor ve onun miras hakkı alt soyuna geçiyor." dedi. İmamoğlu, karşılaşılan durumda 3 ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulabileceğini vurguladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mirastan sorun çıkabilir: Öğrendikten sonra 3 ay içinde harekete geçin
Takip Et

Avukat Tevfik İmamoğlu, dedenin borcunun toruna geçebileceğini açıkladı. İmamoğlu, vatandaşlardan gelen şikayetlere dikkat çekerek, “Son günlerde ‘Babam mirası reddetmişti, dedemin borcu varmış, eve kağıt geldi’ gibi durumlar yaşanıyor. Ne yazık ki bu mümkün” ifadelerini kullandı.

Tevfik İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Çünkü baba mirası reddediyor, çocuk yani alt soy da mirası reddetmediğinde otomatik olarak miras borçlarıyla birlikte çocuğa geçebiliyor. Burada Türk Medeni Kanunu 611. Maddesi konuyu düzenliyor.

Mirası reddeden mirasçı, hiç mirasçı olmamış gibi kabul ediliyor ve onun miras hakkı alt soyuna geçiyor. Böyle bir durumda çocuk da mirası reddetmediğinde borçlarıyla birlikte miras otomatikman bir alt soya geçmiş oluyor maalesef."

İmamoğlu, karşılaşılan durumda 3 ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulabileceğini vurgulayarak şunları kayda geçirdi:

"Böyle bir durumla karşılaşmak istemeyen yani borçlu bir mirası kabul etmek istemeyen vatandaşlarımız miras bırakanın ölüm halinden sonra 3 ay içerisinde veya üst soy mirası reddetmişse bunu öğrendiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak reddi miras beyanında bulunabilirler. Maalesef her zaman miras olarak ev, arsa kalmıyor. Maalesef mirastan maraz doğabiliyor bazen."

Asgari ücret 45 bin TL mi olacak? Net tavır koydular! 2026 asgari ücret kaç lira olacak?Asgari ücret 45 bin TL mi olacak? Net tavır koydular! 2026 asgari ücret kaç lira olacak?Ekonomi

 

EYT sonrası yeni fırsat: İşte kademeli emeklilik sistemi, başvuru şartları ve kapsamıEYT sonrası yeni fırsat: İşte kademeli emeklilik sistemi, başvuru şartları ve kapsamıEkonomi

 

Gündem
2026 haccı için yeni kural: Sağlık raporu zorunluluğu geliyor
2026 haccı için yeni kural: Sağlık raporu zorunluluğu geliyor
AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Kabine yarın toplanacak: İşte öne çıkan gündem başlıkları
Kabine yarın toplanacak: İşte öne çıkan gündem başlıkları
Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Fidan, Irak Başbakanı es-Sudani ile görüştü
Bakan Fidan, Irak Başbakanı es-Sudani ile görüştü
e-SIM dönemi kapıda: 5G ile birlikte fiziksel SIM kartların sonu mu geliyor?
5G ile birlikte fiziksel SIM kartların sonu mu geliyor?