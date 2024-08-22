Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'ye gelecek

Dönemin Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ankara-Kahire normalleşme süreci kapsamında Nisan ayında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini söylemişti.

Sisi'nin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Bakan Fidan Ağustos ayının başında Mısır'a giderek burada göreve yeni başlayan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulat ile bir araya gelmiş ve Bakan Abdulati görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyaretinin ele alındığını belirtmişti.

Fidan ve Abdulati'nin, Cumhurbaşkanı Sisi'nin planlanan Türkiye ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarını ele aldığı açıklandı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenirken Gazze başta olmak üzere iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin masaya yatırılması bekleniyor.