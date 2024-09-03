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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yarın (çarşamba günü) Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyarette, iki ülkenin liderlerinin başkanlığında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleştirilecek ve Türkiye-Mısır ilişkileri ile bölgesel meseleler ele alınacak.

Haber Merkezi
AA
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yarın (çarşamba günü) Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat 2024'te Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde gerçekleştirilecek.

İşbirliğinin geliştirilmesi için müşterek adımlar ele alınacak

Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir teatisinde bulunulacak.

Toplantı kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik bazı belgelerin imzalanması da gündemde bulunuyor.

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