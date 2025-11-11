Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Türkiye’yi ziyaret edecek

Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati, 12 Kasım tarihinde Türkiye’yi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu (OPG) Birinci Toplantısı düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ilgili kurumlardan yetkililerin de katılımıyla düzenlenecek toplantıda, 2026 yılında iki ülke Cumhurbaşkanlarının eş başkanlıklarında Kahire’de düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) İkinci Toplantısı’nın hazırlıkları da ele alınacak.

İki ülke arasındaki iş birliği

Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu, 14 Şubat 2024 tarihinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin kurulmasına ilişkin imzalanan ortak bildiri çerçevesinde ihdas edilmişti. Dışişleri Bakanları eş başkanlığında toplanan OPG, YDSK toplantılarının hazırlıklarını yürütmek ve iki ülke arasındaki iş birliği alanlarında koordinasyonu güçlendirmek amacıyla faaliyet göstermekte.

Gazze ateşkesi ve yeniden inşa gündemde

Bakan Fidan’ın Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile yapacağı görüşmelerde, Türkiye ve Mısır arasında müzakereleri devam eden anlaşmalar ile ikili ilişkileri siyasi, ekonomik, ticari ve askeri başta olmak üzere tüm veçheleriyle kapsamlı şekilde ele alması, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 15 milyar dolara yükseltilmesi hedefi kapsamında, karşılıklı yatırımların teşviki, savunma sanayii, ulaştırma, bağlantısallık ve enerji dahil çeşitli alanlarda iş birliğinin artırılması gerektiğini belirtmesi hedefleniyor.

Ayrıca görüşmelerde, Bakan Fidan’ın Gazze'de ateşkesin tam olarak uygulanmasının hayati önem taşıdığını belirtmesi ve ateşkesin müteakip aşamalarına dair görüş alışverişinde bulunması, İsrail'in ihlallerine rağmen, Filistin tarafının ateşkesin şartlarına riayet ettiğini ve süreci sorumlu biçimde yürüttüğünü belirtmesi, uluslararası toplumun, Gazze’nin yeniden inşasına yönelik girişimlere destek vermesi gerektiğini, Türkiye'nin yeniden inşa sürecine katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirecek.

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüşmesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde kalıcı istikrarın temini için yürütülen çabalar ve temaslar hakkında görüş alışverişinde bulunması, Libya’nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin kalıcı hale gelmesine yönelik ortak iradeyi vurgulaması, bu çerçevede, Mısır’la süregelen yakın istişare ve temaslardan duyulan memnuniyeti dile getirmesi, Doğu Akdeniz’in barış, refah ve istikrarın hakim olduğu bir bölge olarak ön plana çıkmasına yönelik iki ülkenin sunabileceği katkıları değerlendirmesi ve Sudan’da devam eden çatışmalardan duyulan endişeyi belirtmesi ve Sudan’ın birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik Türkiye’nin açık desteğinin altını çizmesi, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için diyaloğun önemine bir kez daha dikkat çekmesi öngörülüyor.

Türkiye-Mısır ilişkileri

Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkiler son dönemde üst düzey temas ve ziyaretlerle güçlenmektedir. Mısır, Türkiye’nin Afrika’daki en büyük ticaret ve ihracat ortağı olarak öne çıkıyor. 2024 yılında ticaret hacmi 8,8 milyar dolar seviyesine ulaşmış; ihracat 4,2 milyar dolar, ithalat ise 4,6 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. İkili ticaret hacmi için önümüzdeki döneme yönelik ortak hedef iki Cumhurbaşkanı tarafından 15 milyar dolar olarak belirlendi.