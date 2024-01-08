Mısır yığınının altında feci ölüm
Bolu'da yem fabrikası deposunda, mısır yığınının altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.
AA
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Yukarı Soku Mahallesi'ndeki beyaz et üreticisi firmaya ait yem fabrikasının deposunda çalışan Melih Akkaya'nın (43) üzerine, çalıştığı sırada tonlarca ağırlıktaki mısır yığını döküldü.
Ekipler, iş makineleriyle depoda bulunan tane mısırları boşaltmaya başladı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu Akkaya'ya ulaşıldı. Sağlık görevlilerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan Akkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.