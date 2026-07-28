Mısır'da trafik kazası geçiren 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır'da trafik kazası geçiren 3 Türk vatandaşının hava ambulansıyla İstanbul'a getirildiğini açıkladı. Memişoğlu, "Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın yanındayız" diyerek, yaralılara acil şifa diledi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:
"Önce insan şiarımızla dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın yanındayız. Geçtiğimiz günlerde Mısır'da trafik kazası geçiren 3 vatandaşımızı hava ambulansımızla İstanbul'a sevk ederek ülkemize getirdik. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum."
"İnsan, Önce İnsan" şiarımızla dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın yanındayız.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) July 28, 2026
Geçtiğimiz günlerde Mısır'da trafik kazası geçiren 3 vatandaşımızı hava ambulansımızla İstanbul'a sevk ederek ülkemize getirdik.
Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor,… pic.twitter.com/IZ7SlBAvDv