Mısır'da trafik kazası geçiren 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Önce insan şiarımızla dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın yanındayız. Geçtiğimiz günlerde Mısır'da trafik kazası geçiren 3 vatandaşımızı hava ambulansımızla İstanbul'a sevk ederek ülkemize getirdik. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum."