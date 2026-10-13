Mısır'dan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılım sinyali

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Bakan Abdulati, Uluslararası Para Fonunun (IMF) yıllık toplantıları için bulunduğu Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Bloomberg'e değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Mısır'ın askeri destek sağlama ihtimaline ilişkin soruya Abdulati, "Suudiler ne talep ederse elbette buna yanıt veririz. Hiçbir çekince olmaksızın her türlü desteği sağlıyoruz." yanıtını verdi.

Abdulati, Mısır'ın, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı "ciddi bir şekilde değerlendirdiğini" belirterek anlaşmayı imzalayan üç ülkeyle de yakın ilişkilere sahip olduklarını söyledi.