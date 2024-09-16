Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, doktor olarak Bingöl'e atandı

20 finalistin arasından seçilerek Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını alan 24 yaşındaki İdil Bilgen, geçen günlerde kraliçelik tacını giydi. Ancak Koç Üniversitesi tıp fakültesi mezunu Bilgen, sosyal medyanın da gündemi oldu.

Bilgen hakkında "İç güzelliğine mi baktılar?", "Yarışmada torpil mi var?", şeklinde yorumlar yapıldı.

Eleştirileri önemsemediğini belirten Bilgen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması sadece fiziksel görünümümüzü kapsamıyor. Aslında Miss World yarışması, çok donanımlı, eğitimli güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. Güzellik bence bir bütün. Sonuçta sadece fiziksel bir güzellik değil. Bunların bütününü oluşturarak, Miss World'e böyle kadınlar çok önemli sosyal sorumluluk projelerine katılıyor. Bunları tanıtıyorlar ve ülkelerini böyle temsil ediyorlar. Benim de kanser üzerine araştırmalarım var. Zaten kanser üzerine uzmanlaşmak istiyorum. Dolayısıyla kendimi başarılı bir şekilde temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum. Böyle bir sonuç aldım. Çok da mutluyum, çok gurur duyuyorum bu ünvanı taşımaktan. Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim ünvanım oldu. Ben buraya hâlâ bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk ünvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım. Türkiye Güzeli ünvanı da bence çok anlamlı, çok önemli bir ünvan. Bunu taşımaktan çok gurur duyuyorum. Ben ikisini birleştirmenin bence bir problem değil, tam tersine çok güzel bir bütün olduğunu düşünüyorum."

Doktor olarak Bingöl'e atandı

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre 24 yaşındaki genç doktorun, Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandığı ortaya çıktı.