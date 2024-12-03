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MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi

Beşar Esad yönetimine karşı harekete geçen silahlı muhalif gruplar, Halep ve İdlib’in ardından Tel Rıfat'ı da kontrol altına alırken, Suriye’de adeta bir "Meksika Açmazı" durumu oluştu. Başkan İbrahim Kalın’ın önderliğinde, üç aydır bölgeyi izleyen ve istihbarat faaliyetleri yürüten Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’deki karmaşık duruma müdahale etmek için tüm operasyon ekipleriyle sahaya indi.

Haber Merkezi
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MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi
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Suriye'de 27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ın da tamamını ele geçirdi.

16 bölge ele geçirildi

Rejim kontrolündeki Hama'da da Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimleri ile Gab Ovası'nda Tüveyne, Huveyz, Şeria ve Bab Taka köylerini kontrolü altına alan muhalifler ilerleyişini sürdürürken bölgede dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

MİT'ten Suriye için hazırlık

Türkiye'nin Esad'a yapılan çağrının yanıtsız kalması, muhaliflerle uzlaşılmaması, İdlib'de son olarak sivil ölümleri, Ukrayna ve İsrail merkezli savaş noktalarının etkisiyle karışan Suriye için 3 aylık bir hazırlık yapan Milli İstihbarat Teşkilatı tam kadro sahaya indi.

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