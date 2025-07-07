MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat'a gidiyor

Terörsüz Türkiye sürecinde, terör örgütü PKK’nın silah bırakması yeniden gündeme gelirken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, sürecin koordinasyonunu sağlamak amacıyla yarın Bağdat’a gidiyor.

PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili ayrıntılar konuşulacak

Kalın, Erbil’de olduğu gibi Bağdat’ta da süreçle ilgili, silah bırakmayla ilgili ayrıntıları konuşacak, koordinasyonu için temaslar yürütecek.

Kalın, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı, bakanlar, istihbarat servisi dahil 10’dan fazla isimle görüşecek.

DEM Parti, Erdoğan'ı ziyaret edecek

Terörsüz Türkiye hedefinde süreç hızlanıyor. Bugün saat 15:00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM heyeti ile bir araya gelecek.