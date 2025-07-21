İbrahim Kalın-Devlet Bahçeli görüşmesi başladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın, “Terörsüz Türkiye” çalışmaları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) grubu bulunan siyasi partilere bilgilendirme ziyaretlerinde bulunuyor.

Kalın-Bahçeli görüşmesi başladı

TBMM’de kurulması planlanan ve “Terörsüz Türkiye” vizyonuyla çalışmalar yürütecek komisyonun oluşturulması sürecinde sona yaklaşıldı. Bu çerçevede MİT Başkanı Kalın’ın, komisyonun kurulmasından önce siyasi partilerle bir araya gelerek süreç hakkında bilgi vermesi planlanıyor.

Bu çerçevede DEM Parti İmralı Heyeti'nin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiği görüşmelerde de bulunan Kalın, bugün TBMM'ye giderek açılım sürecinin mimarı MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ayrıca İbrahim Kalın "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili TBMM'de grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edecek. Kalın, saat 14:00'te AK Parti'yi saat 15:30'da da DEM Parti Meclis grubunu ziyaret edecek.