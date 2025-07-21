MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün DEM Parti'yi ziyaret edecek
MİT Başkanı İbrahim Kalın "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili TBMM'de grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edecek. Kalın, saat 14:00'te AK Parti'yi saat 15:30'da da DEM Parti Meclis grubunu ziyaret edecek.
"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili sürece ilişkin ziyaretlerde bulunacak.
Ziyaretler kapsamında Kalın'ın, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.
Görüşmelerde Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verecek.
Buna göre MİT Başkanı Kalın'ın saat 14:00'te AK Parti, saat 15:30'da da DEM Parti Meclis grubunu ziyaret edeceği öğrenildi.