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MİT Başkanı İbrahim Kalın, İran İstihbarat Bakanı ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tahran'da İranlı yetkililerle terörle mücadele, Suriye ve Filistin konularını görüştü.

Haber Merkezi
AA
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, İran İstihbarat Bakanı ile görüştü
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre,  Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İran'ın başkenti Tahran'da İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediya ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele, ortak tehditler, Suriye'deki durum, Gazze'deki ateşkes ve Filistin meselesiyle ilgili gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

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