MİT Başkanı İbrahim Kalın komisyonun ikinci toplantısına katılacak: Sunum yapması bekleniyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak isimlendirilen komisyonun, bu cuma günü ikinci toplantısı yapılacak. 48 üyeli komisyonun ikinci toplantısında gizlilik kararı alındı.

İkinci toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler davet edildi. Basına kapalı yapılacak bu toplantının tutanaklarının da gizli olması kararlaştırıldı.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, yapılan davete ilk yanıt MİT Başkanı'ndan geldi. MİT Başkanı Kalın bu cuma yapılacak olan komisyona katılacak. Kalın'ın komisyonda bir sunum yapması da bekleniyor.