MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam Emevi Camii'nde namaz kıldı!

Suriye'de Beşar Esad hükümetinin devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladı. 27 Kasım 2024'te Halep'in batısında muhalif güçlerin başlattığı askeri harekat, 8 Aralık 2024 itibarıyla Baas rejiminin 12 gün içinde çökmesiyle sonuçlandı. Bu süreçte Türkiye, hem saha hem de diplomasi alanında kritik bir rol üstlendi.

Emevi Camii'nde namaz kıldı

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin son bulmasının ardından tarihi gelişmeler yaşanırken, Türkiye'den önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin başkenti Şam’a gitti. Kalın'ın, Şam'da çeşitli resmi görüşmelerde bulunması bekleniyor. Kalın'ın Emevi Camii'nde namaz kıldığı öğrenildi.

İbrahim Kalın'a sevgi seli

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında büyük bir sevgi seliyle karşılandı. Kalın, Suriye'deki temasları kapsamında, yerel halkın ilgisiyle karşılaşıp vatandaşlarla selamlaştı.