MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan CHP Genel Merkezi'ne ziyaret

MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MYK’ya sunum yapmak üzere CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ediyor.

AK Parti MYK'da sunum yapmıştı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK’da FETÖ sunumu yapmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu durumu eleştirerek Kalın’dan CHP’ye de benzer bir sunum yapmasını talep etmişti. Özel, Kalın’a yazılı olarak sunduğu talepte, “AK Parti’ye verilen bilgilerin neden CHP’den esirgendiğini” sordu. Özel, 29 Ekim törenlerinde Kalın’ın kendisine nezaketle yanıt verdiğini ve yakında bir sunum yapma sözü verdiğini belirtmişti.