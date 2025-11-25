  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Gazze diplomasisi
Takip Et

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Gazze diplomasisi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı ile görüştü

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Gazze diplomasisi
Takip Et

 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile Gazze'deki son durumu ele almak için bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Al Sani ve Reşat ile arabulucu ve garantör taraflar olarak Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze Şeridi’nde İsrail’in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçiş ve ABD ile işbirliği içerisinde ortak çabaların yoğunlaştırılması istişare edildi.

Görüşmede ayrıca ateşkesin devamlılığını sağlamak için her tür engelin bertaraf edilmesi ve ihlallerin önlenmesi noktasında, Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye devam edilmesinde mutabık kalındı.

Kalın, temaslarında, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Gündem
Valilikten "polisin engellemesiyle yere düşen kadının belinin kırıldığı" iddiasına açıklama
Valilikten "polisin engellemesiyle yere düşen kadının belinin kırıldığı" iddiasına açıklama
AK Parti'li Çelik: Terörsüz Türkiye, bir devlet politikasıdır
AK Parti'li Çelik: Terörsüz Türkiye, bir devlet politikasıdır
Böcek ailesinin ölümünde flaş gelişme! 'Fosfin gazı' tespit edildi
Böcek ailesinin ölümünde flaş gelişme! 'Fosfin gazı' tespit edildi
Tekirdağ'daki ilginç kazada bariyere çarpan araç dik durdu
Tekirdağ'daki ilginç kazada bariyere çarpan araç dik durdu
AK Parti'den 'af' açıklaması! 11. Yargı Paketi'nin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
AK Parti'den 'af' açıklaması! 11. Yargı Paketi'nin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
DMM, "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı iptal edildi" iddialarını yalanladı
DMM, "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı iptal edildi" iddialarını yalanladı