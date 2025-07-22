MİT Başkanı ile görüşen Müsavat Dervişoğlu: PKK'nın ideallerinin anayasal zemin bulmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan süreçle ilgili komisyon kurma çalışmaları sürerken, MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu, Meclis'teki makamında ziyaret etti.
Dervişoğlu, Kalın'ı kapıda karşıladı. Görüşmede, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez de yer aldı. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından Dervişoğlu, Kalın'ı uğurladı.
Dervişoğlu, görüşmenin ardından gazetecilerin soruları üzerine, "Bilmediğimiz bir şey öğrenmedik. Elbette ki görüşmeyi önemsiyoruz. Duruşumuzu muhafaza ediyoruz. PKK'nın ideallerinin hukuki ve anayasal zemin bulmaması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Biri Kürt diğeri Alevi iki Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" önerisiyle ilgili soruya ise Dervişoğlu, "Söyleyene sorun" karşılığını verdi.