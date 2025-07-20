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MİT Başkanı Kalın, 6 siyasi partiyi ziyaret edecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili TBMM'de grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edecek.

Haber Merkezi
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MİT Başkanı Kalın, 6 siyasi partiyi ziyaret edecek
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"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

Yarından itibaren başlaması beklenen ziyaretler kapsamında Kalın'ın, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.

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