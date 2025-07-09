  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MİT Başkanı Kalın, Bağdat'ta temaslarda bulundu
Takip Et

MİT Başkanı Kalın, Bağdat'ta temaslarda bulundu

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, ikili temaslarda bulunmak üzere dün Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MİT Başkanı Kalın, Bağdat'ta temaslarda bulundu
Takip Et

Bağdat'ta ilk olarak Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ile bir araya gelen MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşid ile de görüştü. MİT Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Reşid ile görüşmesine Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de eşlik etti.

MİT Başkanı Kalın, Bağdat temasları kapsamında Irak Savunma Bakanı Sabit Bişar, Irak Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Hamid Şatri, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile de bir araya geldi.

Bağdat yönetimi ile yapılan görüşmelerde, masadaki en önemli gündem maddesi ‘Terörsüz Türkiye' süreci oldu.

Irak yönetimi ile karşılıklı olarak sınır güvenliği, bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak ortak adımlar ele alındı. Irak yönetimi her seviyede Türkiye'ye tam desteğini vurguladı.

MİT Başkanı Kalın'ın, Bağdat yönetimi ile yaptığı görüşmede, bölgesel barış ve istikrarın temini için iş birlikleri müzakere edildi. Irak yönetimi ile iki ülke arasındaki iyi ilişkiler de masadaki konular arasındaydı.

MİT Başkanı'nın Bağdat ziyaretinde, İran ve İsrail arasında yaşanan savaş da gündemindeydi. Yaşanan çatışmalar sonrasında iki ülke arasındaki ateşkes süreci değerlendirildi.

MİT Başkanı Kalın ayrıca Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı M. Seman Ağaoğlu'nun yanı sıra ITC yöneticileri ile bir araya gelerek Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı bölgelerdeki genel güvenlik durumu ve seçimlere yönelik hazırlıklar hakkında da bilgi aldı.

Yapay zeka Grok'un hakaret içeren linklerine erişim engeli getirildi!Başsavcılıktan yapay zeka Grok'a soruşturma: Erişim engeli bekleniyorGündem
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 9 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 9 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
15 Temmuz'da ücretsiz olacak ulaşım hatları belli oldu15 Temmuz'da ücretsiz olacak ulaşım hatları belli olduGündem
2025 Temmuz otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? Marka marka kampanya detayları2025 Temmuz otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? Marka marka kampanya detaylarıEkonomi

 

Gündem
Polat çifti davasında yeni gelişme: Şirketlere atanan kayyım kararı kaldırıldı
Polat çifti davasında yeni gelişme: Şirketlere atanan kayyım kararı kaldırıldı
Sosyal medya fenomeni 'Basel' lakaplı Bekir Aslan yine tutuklandı!
Sosyal medya fenomeni 'Basel' yine tutuklandı!
Bahçeli'nin "İmamoğlu davası canlı yayınlansın" mesajına Erdoğan'dan destek: Gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olsun
Bahçeli'nin "İmamoğlu davası canlı yayınlansın" mesajına Erdoğan'dan destek
Adalet Bakanı Tunç’tan Grok soruşturmasına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç’tan Grok soruşturmasına ilişkin açıklama
Gazeteci Nevşin Mengü, Hulusi Akar'a manevi tazminat ödeyecek
Gazeteci Nevşin Mengü, Hulusi Akar'a manevi tazminat ödeyecek
Fatih Altaylı’nın tutuklanmasına tepki göstermişti! Fındıklı Belediye Başkanı’na soruşturma açıldı
Fatih Altaylı’nın tutuklanmasına tepki göstermişti! Fındıklı Belediye Başkanı’na soruşturma açıldı