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MİT Başkanı Kalın, HTŞ'nin lideri Colani ile görüşecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye ziyareti kapsamında, El Kaide kökenli Heyet Tahrir el Şam'ın lideri Ebu Muhammed el-Colani ve geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir ile bir araya gelecek.

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MİT Başkanı Kalın, HTŞ'nin lideri Colani ile görüşecek
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye ziyareti kapsamında, Türkiye'nin terör örgütü listesinde bulunan El Kailde kökenli Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani ve geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir ile bir araya gelecek.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'de Beşar Esad iktidarının düşmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında önemli görüşmelerde bulunacak. Suriye Enformasyon Bakanlığı, MİT Başkanı Kalın’ın Türkiye'nin terör örgütü listesinde bulunan El Kailde kökenli Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani ve geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir ile bir araya gelecek.

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